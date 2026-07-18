திருப்பூா் செயின்ட் ஜோசப் மகளிா் கல்லூரியில் மாணவியா் பேரவை மன்ற தொடக்க விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கோவை பிஷப் அம்புரோஸ் கல்லூரியின் செயலாளரும், பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் சிண்டிகேட் உறுப்பினருமான ஆா்.டி.இ.ஜெரோம் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, பேரவை மன்றத்தை தொடங்கிவைத்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, தலைப் பண்பு குறித்தும், புதிய கோணத்தில் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்றும், வாழ்க்கை லட்சியங்களை அடைய பாடுபட வேண்டும் என்றும் மாணவிகளை ஊக்கப்படுத்தி பேசினாா். கல்லூரி செயலா் அருள்சீலி வாழ்த்துரை வழங்கினாா். தொடா்ந்து, கல்லூரி முதல்வா் சகாய தமிழ்செல்வி தலைமையில் மாணவிகள் பேரவை உறுதிமொழி ஏற்றனா்.
இந்த விழாவில், பேராசிரியா்கள், மாணவிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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