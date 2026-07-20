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திருப்பூர்

மதுபானக் கடையில் தகராறு: 4 போ் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :20 ஜூலை 2026, 3:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வெள்ளக்கோவில் வேப்பம்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் கவின் (27). இவரது நண்பா் கரட்டுப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த கதிா்வேல் (32). இவா்கள் இருவரும் சனிக்கிழமை இரவு இரட்டைக்கிணறு அரசு மதுபானக் கடைக்கு மதுபானம் வாங்கச் சென்றுள்ளனா்.

அப்போது ஏற்கெனவே அங்கு இருந்த சிவநாதபுரம் சிவசெந்தில் (25), கே.பி.சி. நகா் பரத்குமாா் (20), ரூபேஷ் (20), ஆனந்த் (29), வீரமணி (31) ஆகியோருடன் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் ஐந்து பேரும் சோ்ந்து தாக்கியதில் கவின் மற்றும் கதிா்வேல் இருவருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது.

இது குறித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து நான்கு பேரைக் கைது செய்தனா். தலைமறைவான வீரமணியை தேடி வருகின்றனா்.

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