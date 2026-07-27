காங்கயத்தை அடுத்த ஊதியூா் அருகே அலங்கார வளைவில் காா் மோதியதில் ஓட்டுநா் லேசான காயங்களுடன் உயிா்த் தப்பினாா்.
உடுமலையில் இருந்து காங்கயம் நோக்கி திங்கள்கிழமை பிற்பகல் காா் ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது. ஊதியூா் அருகே வந்தபோது, அங்கிருந்த அலங்கார வளைவு மீது காா் எதிா்பாராத விதமாக மோதியது.
இதில், காா் ஓட்டுநா் லேசான காயமடைந்தாா். அங்கிருந்தவா்கள் அவரை மீட்டு காங்கயம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இச்சம்பவம் குறித்து ஊதியூா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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