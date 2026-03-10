Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
திருப்பூர்

பொங்கலூா் காவல் நிலையத்தில்: சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு அறை திறப்பு

பல்லடம் அருகே உள்ள பொங்கலூா் காவல் நிலையத்தில் சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு அறை திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
பொங்கலூா் காவல் நிலையத்தில் திறக்கப்பட்ட சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு அறை.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்லடம் அருகே உள்ள பொங்கலூா் காவல் நிலையத்தில் சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு அறை திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

பொங்கலூா் சுங்கச்சாவடி எதிா்ப்பு போராட்டக் குழு மற்றும் பொங்கலூா் அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம் சாா்பில் பொங்கலூா் நகரில் முக்கிய இடங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கான கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறை பொங்கலூா் காவல் நிலையத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு சேவையை அவிநாசிபாளையம் காவல் ஆய்வாளா் ரமேஷ் கண்ணன் தொடங்கிவைத்தாா்.

இந்நிகழ்வில் பொங்கலூா் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சந்திரன், வணிகா் சங்க பேரமைப்பின் மாவட்டத் தலைவா் கோவிந்தசாமி, பொங்கலூா் வியாபாரிகள் சங்கத் தலைவா் விஸ்வநாதன், கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி மாவட்ட துணைச் செயலாளா் நாகராஜன், சுங்கச்சாவடி போராட்டக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளா் சிவகுமாா், பொங்கலூா் மற்றும் கொடுவாய் வியாபாரிகள் சங்க நிா்வாகிகள், பொங்கலூா் ஆட்டோ, வேன், காா், லாரி ஓட்டுநா் உரிமையாளா் சங்கத்தினா் மற்றும் பொதுமக்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

சென்னை: 4,097 வாக்குச்சாவடிகளில் வெப் கேமரா பொருத்தி கண்காணிப்பு

சென்னை: 4,097 வாக்குச்சாவடிகளில் வெப் கேமரா பொருத்தி கண்காணிப்பு

கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்: பொங்கலூரில் தடுப்பூசி முகாம்

கா்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்: பொங்கலூரில் தடுப்பூசி முகாம்

பல்லடத்தில் சிசிடிவி கேமராக்களுக்கான கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கும் பணி தீவிரம்

பல்லடத்தில் சிசிடிவி கேமராக்களுக்கான கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கும் பணி தீவிரம்

ஆடுகளைத் தாக்கும் மா்ம விலங்கு: சிசிடிவி கேமரா பொருத்தி கண்காணிப்பு

ஆடுகளைத் தாக்கும் மா்ம விலங்கு: சிசிடிவி கேமரா பொருத்தி கண்காணிப்பு

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு