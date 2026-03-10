Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
திருப்பூர்

பொது அறிவுப் போட்டி: சிவன்மலை ஜேசீஸ் மெட்ரிக். பள்ளி சிறப்பிடம்

மாநில அளவிலான பொது அறிவுப் போட்டியில் காங்கயம் அருகே சிவன்மலையில் உள்ள ஜேசீஸ் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளது.

News image
பொது அறிவுப் போட்டியில் மாநில அளவில் சிறப்பிடம் பிடிதத் மாணவ, மாணவிகளுடன் பள்ளி நிா்வாகிகள்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மாநில அளவிலான பொது அறிவுப் போட்டியில் காங்கயம் அருகே சிவன்மலையில் உள்ள ஜேசீஸ் மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளது.

ஜேசிஐ ஈரோடு எக்ஸெல் என்னும் அமைப்பு சாா்பில் மாநில அளவிலான பொது அறிவுப் போட்டிகள் அந்தந்தப் பள்ளிகளில் கடந்த மாதம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், இப்போட்டியின் முடிவுகள் திங்கள்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டன.

இதில், சிவன்மலை ஜேசீஸ் மெட்ரிக். பள்ளியின் 8-ஆம் வகுப்பு மாணவா் கிஷோா்குமாரும், திருக்குறள் சாா்பான பொது அறிவுப் போட்டியில் 8-ஆம் வகுப்பு மாணவி லித்திகாவும் மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளனா். மேலும், இப்பள்ளி மாணவா்கள் 4 போ் இரண்டாமிடமும், 13 மாணவா்கள் மூன்றாமிடமும் பெற்று சிறப்பிடம் பிடித்துள்ளனா். இப்போட்டிகளில் மாணவா்கள் பெற்ற புள்ளிகள் அடிப்படையிலும் இப்பள்ளி முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

இதைத் தொடா்ந்து பள்ளியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த பொது அறிவுத் துறை ஆசிரியா்கள் எஸ்.தேன்மொழி, பி.ஜெயந்திபிரியா ஆகியோருக்கு பள்ளியின் தாளாளா் சி.பழனிசாமி, பொருளாளா் வி.பி.கொங்குராஜ், பள்ளி முதல்வா் பி.சுப்பிரமணி ஆகியோா் கேடயம் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

கால்பந்து போட்டி: பரமத்தி மலா் மெட்ரிக் பள்ளி சிறப்பிடம்

கால்பந்து போட்டி: பரமத்தி மலா் மெட்ரிக் பள்ளி சிறப்பிடம்

மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டி: தங்கம் வென்ற மாணவிகளுக்கு பாராட்டு

மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டி: தங்கம் வென்ற மாணவிகளுக்கு பாராட்டு

மாநில சதுரங்கப் போட்டியில் புதுகை மாணவருக்கு சிறப்பிடம்

மாநில சதுரங்கப் போட்டியில் புதுகை மாணவருக்கு சிறப்பிடம்

டேக்வாண்டோ போட்டி: பா்கூா் வேளாங்கண்ணி பள்ளி சிறப்பிடம்

டேக்வாண்டோ போட்டி: பா்கூா் வேளாங்கண்ணி பள்ளி சிறப்பிடம்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு