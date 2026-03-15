திருப்பூர்

கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது: 16 கிலோ பறிமுதல்

Updated On :15 மார்ச் 2026, 9:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கஞ்சா வைத்திருந்த 2 போ் கைது செய்யப்பட்டு அவா்களிடம் இருந்து 16 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

திருப்பூா் மாநகரம், மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு எல்லைக்குள்பட்ட ரயில் நிலையம் அருகே மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் இருந்த அனிஷ் ஷேக் (41), மாசும் ஷேக் (24) ஆகிய 2 பேரைப் பிடித்து சோதனை செய்தனா். இதில் அவா்களிடம் இருந்த தடை செய்யப்பட்ட கஞ்சா சுமாா் 16 கிலோ பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

இதுதொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனா்.

திருச்சி அருகே 1.2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: பெண் கைது

திருச்சி அருகே 1.2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: பெண் கைது

3.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 3 போ் கைது

3.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: 3 போ் கைது

கஞ்சா வைத்திருந்த 11 போ் கைது

கஞ்சா வைத்திருந்த 11 போ் கைது

கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞா் கைது

கஞ்சா வைத்திருந்த இளைஞா் கைது

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!

போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP

