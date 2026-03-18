தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளா்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் தங்களது வாக்குகளை தபால் மூலம் செலுத்தலாம் என திருப்பூா் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான மனீஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
எதிா்வரும் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி திருப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளில் தோ்தல் நடைபெறுள்ளது. இத்தோ்தலில் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிக்க இயலாத 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளா்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது வாக்குகளை தபால் மூலம் செலுத்தலாம்.
இதற்காக சம்மந்தப்பட்ட சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் தொடா்புடைய வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் 85 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்கள் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி வாக்காளா்களுக்கு இதற்கான படிவங்களை வழங்கி ஒப்புதல் பெற உள்ளனா். சம்பந்தப்பட்ட வாக்காளா்கள் வீட்டில் இல்லையெனில் 2-ஆவது முறை நேரில் சென்று வழங்கி ஒப்புதல் பெறுவா்.
அதன் பின்னா், இந்த வாக்காளா்கள் வீட்டிலிருந்தவாறே வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்து படிவத்தை பூா்த்தி செய்து திரும்ப வழங்குபவா்களுக்கு பின்னொரு நாளில் அவா்கள் வாக்களிக்க ஏதுவாக வாக்காளரின் குடியிருப்புப் பகுதிக்கு வாக்குப் பதிவு அலுவலா்கள் வருகை தரும் நாள் மற்றும் நேரம் குறித்து வெகு முன்னராகவே வாக்காளா்களுக்கு தெரிவித்த கைப்பேசி எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும்.
கைப்பேசி எண் குறிப்பிடாதவா்களுக்கு அஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா் மூலமாகவோ தகவல் தெரிவிக்கப்படும். அவ்வாறு குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் நேரத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலா் குழு வாக்காளா் வீட்டுக்குச் சென்று வாக்காளா் அடையாளத்தை சரிபாா்த்து, அவ்விவரத்தை உரிய படிவத்தில் பூா்த்தி செய்து, வாக்காளரின் கையொப்பம் அல்லது கைரேகை பெற்றுக் கொண்டு வாக்களிக்கும் முறை குறித்து விளக்கி, அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டினை வழங்குவா்.
வாக்காளா் கண் பாா்வையற்றோ அல்லது உடல் நலிவு காரணமாகவோ வாக்காளிக்க இயலாத நிலையிலிருப்பின் அவரது சாா்பில் கட்சி சாா்பற்ற வயது வந்த ஒருவரை, வாக்களிப்பு குறித்து ரகசியம் காப்பு உறுதிமொழி பெற்றுக் கொண்டு வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவாா்.
முதல்முறை வாக்காளா்களின் வீட்டுக்கு வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா் செல்லும்போது, அவா் அங்கு இல்லை என்றால், இரண்டாவது வருகை குறித்து தகவல் அளித்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா், வாக்காளரின் அஞ்சல் வாக்குப் பதிவினை பெற வருவாா். அதுசமயமும் வாக்காளா் வீட்டில் இல்லை எனில், இதற்கான தொடா் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட மாட்டாது. மாற்றுத்திறனாளிகளை பொறுத்தவரை, அவா்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள்தான் என்பதற்கு தகுந்த அரசு சான்றிதழ் நகலினை அளிக்க வேண்டும்.
இது தொடா்பாக சந்தேகங்களுக்கு கட்டணமில்லா 1800 425 004, 0421-2210040, 0421-2210042, 0421-2210043, 0421-2210054 ஆகிய எண்களில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.
