சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: தொழிலாளி கைது
கைது
கோப்புப் படம்
Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:31 pm
கைது
கோப்புப் படம்
அவிநாசி அருகே குன்னத்தூரில் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த பனியன் தொழிலாளியை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
திண்டிவனம் பகுதியைச் சோ்ந்த பழனியாண்டி மகன் பாலகுமாா் (37), பனியன் தொழிலாளி. இவா் அவிநாசி அருகே குன்னத்தூரில் வசித்து வருகிறாா். இந்நிலையில், அப்பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதையறிந்த சிறுமியின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில், அவிநாசி அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து பாலகுமாரை திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
தொடர்புடையது
