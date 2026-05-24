பல்லடத்தில் பனியன் நிறுவன தொழிலாளியைத் தாக்கி வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட 2 சிறுவா்கள் உள்பட 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருப்பூரைச் சோ்ந்தவா் பரத் (22). பனியன் நிறுவனத் தொழிலாளியான இவரிடம் டேட்டிங் செயலி மூலம் மா்ம நபா் ஒருவா் வியாழக்கிழமை இரவு பேசியுள்ளாா். இதையடுத்து, அவா் பல்லடம் அருகேயுள்ள வனப் பகுதிக்கு வருமாறு அழைத்துள்ளாா். இதை நம்பி பரத்தும் அங்கு சென்றுள்ளாா்.அப்போது, அங்கு நின்று கொண்டிருந்த இரண்டு இளைஞா்கள், பரத்தை வனத்துக்குள் அழைத்துச் சென்றுள்ளனா். அங்கு மேலும் 2 போ் நின்று கொண்டிருந்துள்ளனா்.
இதையடுத்து, அவா்கள் பரத்தை தாக்கி, அவரிடமிருந்த கைப்பேசி, ரூ.2 ஆயிரத்தை பறித்துள்ளனா். மேலும், கூடுதல் பணம் கேட்டு துன்புறுத்தியுள்ளனா். அவா் பணம் இல்லை எனக் கூறியதையடுத்து, அவா் பணியாற்றும் நிறுவன உரிமையாளரிடமிருந்து பணம் கேட்கும் படி கூறியுள்ளனா். இதையடுத்து, பரத்தும் நிறுவன உரிமையாளரைத் தொடா்பு கொண்டு பணம் கேட்டுள்ளாா்.
பின்னா், அவா் கைப்பேசி மூலம் அனுப்பிய ரூ.5 ஆயிரத்தையும் அந்த நபா்கள் தங்களது வங்கிக் கணக்குக்கு மாற்றிக் கொண்டு தப்பியுள்ளனா். இது குறித்து பல்லடம் காவல் நிலையத்தில் பரத் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் விசாரணையில், அவா்கள் தென்காசியைச் சோ்ந்த ஷேக் உசேன் (21), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த முருகன் (22), 2 சிறுவா்கள் என்பதும், 4 பேரும் திருப்பூரில் தங்கி பணியாற்றி வருவதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, 4 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்த ரூ.7 ஆயிரம் ரொக்கம், 2 இருசக்கர வாகனங்களைப் பறிமுதல் செய்தனா்.