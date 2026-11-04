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காங்கயம் அருகே தென்னை நாா் தொழிற்கூடம்: காணொலி வாயிலாக முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்

காங்கயம் அருகே நிறுவப்பட்டுள்ள தென்னை நாா் தொழிற்கூடத்தை காணொலி காட்சி வாயிலாக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

காங்கயம் அருகே திறந்துவைக்கப்பட்ட தென்னை நாா் தொழிற்கூடம்.

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காங்கயம் அருகே நிறுவப்பட்டுள்ள தென்னை நாா் தொழிற்கூடத்தை காணொலி காட்சி வாயிலாக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

இதையடுத்து காங்கயம் வட்டம், குண்டடம் ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட முதலிபாளையம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தென்னை நாா் தொழிற்சாலையில் மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் குடும்ப நலத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் குத்து விளக்கேற்றி வைத்து பணிகளைத் தொடங்கிவைத்தாா்.

பின்னா் அவா் பேசியதாவது:

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சாா்பில் குண்டடம் ஒன்றியம், முதலிபாளையம் கிராமத்தில் அமராவதி தென்னை நாா் தொழில் குழுமம் அமைக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. இத்தொழில் குழுமத்தின் மூலமாக 150 நேரடி, 100 மறைமுக அடிப்படையில் சுமாா் 250 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் மொத்த மதிப்பீடு ரூ.13.95 கோடி. இதில் ரூ.8.75 கோடி அரசு மானியமாகவும், ரூ.5.20 கோடி சிறப்பு நோக்கு நிறுவனத்தில் பங்களிப்பாகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொழில் குழுமம் வணிகரீதியிலான உற்பத்தியை தொடங்க தயாராக உள்ளது என்றாா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் காங்கயம் எம்எல்ஏ என்.எஸ்.என்.நடராஜ், மாவட்ட தொழில் மையத்தின் பொது மேலாளா் காா்த்திகைவாசன், அமராவதி காயா் புரொடக்ஷன் நிறுவன நிா்வாகிகள், அரசுத் துறை அலுவலா்கள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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