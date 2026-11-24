சிவன்மலை முருகன் கோயிலில் ஏற்றப்பட்ட காா்த்திகை தீபம்
காா்த்திகை தீபத் திருநாளையொட்டி, காங்கயம் அருகேயுள்ள சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் காா்த்திகை தீபம் செவ்வாய்க்கிழமை ஏற்பட்டது.
சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஏற்றப்பட்ட காா்த்திகை தீபம்.
காா்த்திகை தீபத் திருநாளையொட்டி, காங்கயம் அருகேயுள்ள சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் காா்த்திகை தீபம் செவ்வாய்க்கிழமை ஏற்பட்டது.
காா்த்திகை தீபத் திருநாளையொட்டி, காங்கயம், குண்டடம் பகுதி கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு, மாலை காா்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக காங்கயத்தை அடுத்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. மாலை சுவாமி புறப்பாடு நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, கோயில் முன்புள்ள தீபத்தூணில் காா்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. அப்போது அங்கு திரண்டிருந்த பக்தா்கள் ‘வெற்றிவேல்’, ‘வீரவேல்’, ‘முருகனுக்கு அரோகரா’ என கோஷமிட்டனா். தொடா்ந்து தீபாராதனை நடைபெற்றது.
இதேபோல, காங்கயம் அருகே, காடையூா் காடையீஸ்வரன் கோயில், மடவிளாகம் ஆருத்ர கபாலீஸ்வரா் மற்றும் ரகுபதி நாராயண பெருமாள் கோயில்கள், பழையகோட்டை சாலையில் உள்ள காசிவிஸ்வநாதா் கோயில், வட்டமலை முத்துக்குமார சுவாமி கோயில், ஊதியூா் உத்தண்ட வேலாயுத சுவாமி கோயில், கயிலாயநாதா் கோயில், உச்சிப் பிள்ளையாா் கோயில், கொங்கணசித்தா் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களிலும் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
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