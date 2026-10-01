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மீண்டும் ஒப்படைக்கப்படாத குடும்ப அட்டைகள்: ஆட்டோ ஒட்டுநா்கள் அதிருப்தி

ஆட்டோ நிறுத்தம் தொடா்பான பிரச்னைக்குத் தீா்வு காணக் கோரி மாவட்ட நிா்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட குடும்ப அட்டைகள் மீண்டும் வழங்கப்படாததுடன், பிரச்னைக்கும் தீா்வு கிடைக்காததால் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனா்.

ration card

குடும்ப அட்டை - கோப்புப்படம்

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ஆட்டோ நிறுத்தம் தொடா்பான பிரச்னைக்குத் தீா்வு காணக் கோரி மாவட்ட நிா்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட குடும்ப அட்டைகள் மீண்டும் வழங்கப்படாததுடன், பிரச்னைக்கும் தீா்வு கிடைக்காததால் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனா்.

பல்லடம் பேருந்து நிலைய நுழைவாயிலில் ஆட்டோக்களை நிறுத்துவது தொடா்பாக ஒட்டுநா்கள் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அதிகாரிகள் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி தீா்வு காண வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

ஆனால், தீா்வு ஏற்படாத நிலையில் ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் தங்களது குடும்ப அட்டை, வாக்காளா் அடையாள அட்டைகளை மாவட்ட நிா்வாகத்திடம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஒப்படைத்தனா்.

இது குறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது: எங்களது கோரிக்கைகளுக்குத் தீா்வு காணப்படாததால் குடும்ப அட்டை, வாக்காளா் அடையாள அட்டைகளை மாவட்ட நிா்வாகத்திடம் ஒப்படைத்தோம். இதன் மூலம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி பிரச்னைக்குத் தீா்வு காணப்படும் என எதிா்பாா்த்தோம். ஆனால், குடும்ப அட்டைகள், வாக்காளா் அடையாள அட்டைகள் பல்லடம் வருவாய்த் துறையிடம் பத்திரமாக இருப்பதாக கடிதம் வந்துள்ளது.

குடும்ப அட்டை, வாக்காளா் அடையாள அட்டைகள் மாவட்ட நிா்வாகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு பல மாதங்களைக் கடந்தும், பிரச்னைக்குத் தீா்வு காணாமல் அட்டைகள் பத்திரமாக இருப்பதாக கடிதம் வந்துள்ளது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனவே, ஆட்டோ நிறுத்தம் தொடா்பான பிரச்னைக்கு பேச்சுவாா்த்தை மூலம் தீா்வு காண்பதுடன், குடும்ப அட்டைகள், வாக்காளா் அடையாள அட்டைகளை சம்பந்தப்பட்டவா்களிடம் மீண்டும் ஒப்படைக்க மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.

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