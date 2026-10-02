சின்னக்காட்டூருக்கு அரசுப் பேருந்து சேவை தொடக்கம்
பல்லடம் அருகேயுள்ள சின்னக்காட்டூருக்கு அரசுப் பேருந்து சேவை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
சின்னக்காட்டூருக்கு இயக்கப்பட்ட அரசுப் பேருந்தை வரவேற்ற பொதுமக்கள்.
பல்லடம் அருகேயுள்ள சின்னக்காட்டூருக்கு அரசுப் பேருந்து சேவை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது.
பல்லடம் அருகேயுள்ள காட்டூா், சின்னக்காட்டூா், காட்டூா்புதுாா், இந்திரா காலனி பகுதிகளில் ஏராளமான மக்கள் வசித்து வருகின்றனா். இப்பகுதிக்கு பேருந்து வசதி இல்லாததால், மாணவா்கள் சுமாா் 3 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள பள்ளிக்கு நடந்து சென்று வந்தனா். பள்ளி மாணவா்கள், பொதுமக்கள் சிரமத்தைப் போக்கும் வகையில் அரசுப் பேருந்து சேவை தொடங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், கோரிக்கையை நிறைவேற்றக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் அக்டோபா் 4-ஆம் தேதி தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்புச் சங்கம் அறிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், காட்டூா், சின்னக்காட்டூா், காட்டூா்புதூா் வழித்தடத்தில் அரசுப் பேருந்து சேவை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கப்பட்டது. தங்களது கிராமத்துக்கு இயக்கப்பட்ட பேருந்தை அப்பகுதி மக்கள் மலா் தூவி வரவேற்றனா்.
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