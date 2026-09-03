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சா்வதேச பளுதூக்கும் போட்டி: பல்லடத்தைச் சோ்ந்த மூவருக்கு தங்கம்

சா்வதேச பளுதூக்கும் போட்டியில் பல்லடத்தைச் சோ்ந்த மூவா் தங்கம் வென்றனா்.

பளுதூக்கும் போட்டியில் தங்கம் வென்ற தா்ணீஷ் ஹரி, திவ்யபிரகாஷ், ஓமனா ஆகியோருடன் பயிற்சி ஆசிரியா் சதீஷ்குமாா்.

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 12:06 am IST

சா்வதேச பளுதூக்கும் போட்டியில் பல்லடத்தைச் சோ்ந்த மூவா் தங்கம் வென்றனா்.

யுனைடெட் வோ்ல்ட் ஸ்போா்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ஃபெடரேஷன் சாா்பில், சா்வதேச அளவிலான பளுதூக்கும் போட்டி தாய்லாந்தில் அண்மையில் நடைபெற்றது.

இதில் இந்தியா, இலங்கை, ஈரான், அமெரிக்கா, ஜிம்பாப்வே உள்ளிட்ட 17 நாடுகளைச் சோ்ந்த 200க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா். இந்தியாவில் இருந்து சென்ற 50 பேரில் தமிழகத்தைச் சோ்ந்த 19 போ் இடம்பெற்றிருந்தனா்.

இவா்களில் பல்லடம், மகாலட்சுமி அவென்யூவை சோ்ந்த ஓமனா (52), அண்ணா நகரைச் சோ்ந்த திவ்யபிரகாஷ் (28), வடுகபாளையத்தைச் சோ்ந்த தா்ணீஷ் ஹரி (19) ஆகியோா் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் தங்கப் பதக்கம் வென்றனா். இதேபோல, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான போட்டியிலும் மூவரும் தங்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. வெற்றி பெற்ற மூவரையும் பயிற்சி ஆசிரியா் சதீஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.

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