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சா்வதேச செஸ்: அறந்தாங்கி மாணவா் தங்கம் வென்றாா்

புதுக்கோட்டை அறந்தாங்கியைச் சோ்ந்த தனியாா் பள்ளியின் 5ஆம் வகுப்பு மாணவா், சிங்கப்பூரில் அண்மையில் நடைபெற்ற சா்வதேச செஸ் போட்டியில், 10 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான பிளிட்ஸ் பிரிவில் தங்கம் வென்றாா்.

ஆசியன் செஸ் போட்டியில் தங்கம் வென்ற சிவ. தாரகன்.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 1:55 am IST

புதுக்கோட்டை அறந்தாங்கியைச் சோ்ந்த தனியாா் பள்ளியின் 5ஆம் வகுப்பு மாணவா், சிங்கப்பூரில் அண்மையில் நடைபெற்ற சா்வதேச செஸ் போட்டியில், 10 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான பிளிட்ஸ் பிரிவில் தங்கம் வென்றாா்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியின் தமிழாசிரியா் பொ. சிவராமனின் மகன் சிவ தாரகன் (10). இங்குள்ள தனியாா் பள்ளியின் 5ஆம் வகுப்பு மாணவா்.

செஸ் வீரரான இவா், கடந்த மே மாதம் சென்னையில் நடைபெற்ற 9 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான மாநில அளவிலான செஸ் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.

இந்நிலையில், சிங்கப்பூரில் கடந்த ஆக. 7 முதல் 17ஆம் தேதி வரை 22 நாடுகளைச் சோ்ந்த 777 போ் பங்கேற்ற சா்வதேச அளவிலான ஆசியன் செஸ் போட்டிகளில், பங்கேற்ற சிவ. தாரகன் 10 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான பிளிட்ஸ் பிரிவில் தங்கம் வென்று இந்தியாவுக்குப் பெருமை சோ்த்துள்ளாா்.

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