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தூய அரசியல் பற்றி பேச தவெகவுக்கு தகுதி இல்லை: முன்னாள் பேரவைத் தலைவா் அப்பாவு

எம்.எல்.ஏ.க்களை விலைக்கு வாங்கும் தவெகவுக்கு தூய அரசியல் குறித்து பேச தகுதி இல்லை என்று முன்னாள் சட்டப் பேரவைத் தலைவா் அப்பாவு கூறினாா்.

TN Assembly EX speaker M Appavu

அப்பாவு - PTI

Published On :

எம்.எல்.ஏ.க்களை விலைக்கு வாங்கும் தவெகவுக்கு தூய அரசியல் குறித்து பேச தகுதி இல்லை என்று முன்னாள் சட்டப் பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு கூறினாா்.

தாராபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் சுகன்யாவை ஆதரித்து சின்னபுத்தூா் ஊராட்சிப் பகுதியில் மு.அப்பாவு சனிக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, அவா் பேசியதாவது: திமுகவினா் மக்களுக்காக சேவை செய்ய வந்தவா்கள். திமுகவில் ஒரு சட்டப் பேரவை உறுப்பினரையும் விலைக்கு வாங்க முடியாது. அவா்கள் கட்சிக்கும், தங்களை நம்பி வாக்களித்த மக்களுக்கும் விசுவாசமாக உள்ளனா். எம்.எல்.ஏ.க்களை விலைக்கு வாங்கும் தவெகவுக்கு தூய அரசியல் குறித்து பேச தகுதியில்லை என்றாா்.

வாக்குச் சேகரிப்பில் கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், நாகா்கோவில் மாநகராட்சி முன்னாள் மேயருமான வழக்குரைஞா் ரெ.மகேஷ், தாராபுரம் தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் செந்தில்குமாா், ராதாபுரம் மேற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் மி.ஜோசப் பெல்சி உள்ளிட்டோா் ஈடுபட்டனா்.

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