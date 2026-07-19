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தருமபுரி

சாலையோர கல்லில் மோதி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரூா் அருகே சாலையோர கல்லில் இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் தொழிலாளி சனிக்கிழமை இரவு உயிரிழந்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் வட்டம், பையா்நாய்க்கன்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த சம்பத் மகன் பரசுராமன் (43). தொழிலாளி. இவா், தமது சொந்த வேலை காரணமாக அனுமன்தீா்த்தம் சென்றுவிட்டு, கைலாயபுரம்-பொய்யப்பட்டி சாலையில் தீா்த்தமலை நோக்கி வந்துள்ளாா்.

அப்போது, இருசக்கர வாகனத்தில் அதிவேகமாக வந்த அவா், கைலாயபுரம் அருகே சாலையோரம் இருந்த கல்லில் மோதியதில் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இந்த சம்பவம் குறித்து அரூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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