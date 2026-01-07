நில மோசடி வழக்கு: ஆவண எழுத்தா், மனைவி கைது
தருமபுரியில் நில மோசடி வழக்கில், ஆவண எழுத்தா் மற்றும் அவரது மனைவியை மாவட்ட குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், ஏ.ஜெட்டிஅள்ளி ஊராட்சி, தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் ரவிச்சந்திரன் (60). இவரது நண்பரும், நில முகவரும் (புரோக்கா்), ஆவண எழுத்தருமான தருமபுரி நஞ்சன் தெருவைச் சோ்ந்த சரவணனிடம் (55) வீடுகட்ட நிலம் வேண்டும் என ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
நிலம் ஏற்பாடு செய்துதருவதாக கூறிய சரவணன் இலக்கியம்பட்டி அருகே உங்காரனஅள்ளியில் தனது மனைவி மீனாட்சி (51) பெயரில் ஒரு வீட்டுமனை உள்ளதாக கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து, அந்த இடத்தை ரூ. 3,85,000-க்கு ரவிச்சந்திரனுக்கு பத்திரப் பதிவு செய்து கொடுத்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், கடந்த 2025 ஜனவரியில் வீடுகட்ட முடிவுசெய்த ரவிச்சந்திரன், அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்துள்ளாா். அப்போது அங்கு வந்த ஜெயலட்சுமி மற்றும் அவரது உறவினா்கள், தங்களது இடத்தை ஏன் சுத்தம் செய்கிறீா்கள் என கேட்டுள்ளனா். ரவிச்சந்திரன் அந்த இடத்தை வாங்கிய விவரத்தையும், வீடுகட்ட சுத்தப்படுத்துவதாகவும் கூறியுள்ளாா். ஆனால், ஜெயலட்சுமி அந்த இடம் தன்னுடையது என ஆவணங்களைக் காட்டினாா்.
இதுகுறித்து ரவிச்சந்திரன் தனது நண்பா் சரவணனிடம் கேட்டபோது, அவா் முன்னுக்குப்பின் முரணாக தகவல்களை கூறியுள்ளாா். இதைத் தொடா்ந்து, தருமபுரி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் ரவிச்சந்திரன் புகாா் அளித்தாா். இது தொடா்பாக எஸ்.பி. உத்தரவிட்டதன் பேரில், மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
அதில், போலி ஆவணங்கள் மூலம் வேறு ஒருவரது நிலத்தை சரவணனும் அவரது மனைவி மீனாட்சியும் சோ்ந்து ரவிச்சந்திரனிடம் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இருவரையும் போலீஸாா் ஜன. 5-ஆம் தேதி கைதுசெய்து நீதிமன்றத்தில்ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.