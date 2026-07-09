தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரத்தில் வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கிவைத்திருந்த மூன்று பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பென்னாகரம் அருகே செங்கனூா் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட கிராமங்களில் கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் சென்றது. இதையடுத்து பென்னாகரம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ஜாபா் உசேன், போலீஸாா் செங்கனூா் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட கிராமங்களில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, சின்ன பள்ளத்தூா் பகுதியில் சந்தேகிக்கும் வகையில் நின்று கொண்டிருந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த மாதேஷ் (30), மகேந்திரன் (32), அபினேஷ் (26) ஆகியோரிடம் போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையின்போது அவா்கள் கஞ்சா உட்கொண்டிருப்பதும், மாதேஷின் வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருப்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மாதேஷின் வீட்டில் பதுக்கிவைத்திருந்த 1 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் கைப்பற்றினா். இதுகுறித்து பென்னாகரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மூவரையும் கைது செய்தனா். நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்ட அவா்கள் மூவரும் தருமபுரி கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
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