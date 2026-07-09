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தருமபுரி

கழிவுநீா்க் கால்வாயை சீரமைத்த தவெகவினா்

தருமபுரி மாவட்டம், வாசிகவுண்டனூரில் தவெகவினா் தங்களது சொந்த செலவில் கழிவுநீா்க் கால்வாயை சீரமைத்தனா்.

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Updated On :9 ஜூலை 2026, 4:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி மாவட்டம், வாசிகவுண்டனூரில் தவெகவினா் தங்களது சொந்த செலவில் கழிவுநீா்க் கால்வாயை சீரமைத்தனா்.

வாசிகவுண்டனூரில் 500க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசிக்கின்றனா். இங்குள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளி அருகே கழிவுநீா்க் கால்வாய் சேதமடைந்துள்ளதால் பள்ளி, குடியிருப்பு பகுதியில் கழிவுநீா் தேங்கி உள்ளது. இக்கால்வாயை சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

இதையடுத்து தருமபுரி தவெக மேற்கு மாவட்டச் செயலாளா் சிவன் வழிகாட்டுதலின்பேரில் கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் விஜயகாந்த், கட்சி நிா்வாகி நடராஜன் ஆகியோரது தலைமையில் தவெகவினா் தங்களது சொந்த செலவில் பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கி நின்ற கழிவுநீரை அகற்றி கழிவுநீா்க் கால்வாயை சீரமைத்தனா்.

தவெக ஒன்றியச் செயலாளா் செல்வம், மாவட்ட வா்த்தக அணி அமைப்பாளா் நந்து, ஒன்றிய இணைச் செயலா் அருண், நிா்வாகிகள் சிம்பு, புகழேந்தி, மானே, பிக்சோ, சந்தோஷ், நாகராஜ், அபிமன்யு, முத்துக்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

படம் உள்ளது... 8எச்ஏ-பி-2... பட விளக்கம்...

வாசிக்கவுண்டனூரில் புதன்கிழமை கழிவுநீா்க் கால்வாயை சீரமைத்த தவெகவினா்.

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