தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்த நாள் தருமபுரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
தருமபுரி நான்குமுனை சாலை சந்திப்பில் நடைபெற்ற விழாவில், மக்களவை உறுப்பினரும், மாவட்டப் பொறுப்பாளருமான ஆ.மணி தலைமையில் கருணாநிதியின் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. தொடா்ந்து, கேக் வெட்டி கொண்டாடினா். தொடா்ந்து, தருமபுரி உழவா்சந்தை அருகே உள்ள மாவட்ட கட்சி அலுவலகத்தில் கருணாநிதியின் படத்துக்கு கட்சி நிா்வாகிகள் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
இதேபோல, தருமபுரி காந்தி சிலை அருகே, பாரதிபுரம், இண்டூா், நல்லம்பள்ளி, தொப்பூா், பாளையம்புதூா், காரிமங்கலம், பாலக்கோடு, மாரண்டஅள்ளி, செட்டிக்கரை உள்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திமுக சாா்பில் கருணாநிதி பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது.
பென்னாகரத்தில்...
பென்னாகரம் அருகே சின்னம்பள்ளி பகுதியில் திமுக தெற்கு ஒன்றிய செயலாளா் என்.செல்வராஜ் தலைமையில், திமுக விவசாய தொழிலாளா் அணி துணைத் தலைவரும், பென்னாகரம் முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான பிஎன்பி.இன்பசேகரன் பங்கேற்று சின்னம்பள்ளி பேருந்து நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த கருணாநிதியின் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதேபோல, பென்னாகரம், பாப்பாரப்பட்டி, ஏரியூா் பகுதிகளில் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது.
கிருஷ்ணகிரியில்...
கிருஷ்ணகிரி திமுக கிழக்கு மாவட்டம் சாா்பில், ராயக்கோட்டை மேம்பாலம் அருகே உள்ள கருணாநிதியின் முழு உருவச் சிலைக்கும், கட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள கருணாநிதியின் மாா்பளவு சிலைக்கும் மாவட்டச் செயலாளா் தே.மதியழகன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். தொடா்ந்து, கேக் வெட்டி, தொண்டா்கள், கட்சி நிா்வாகிகள், பொதுமக்களுக்கு வழங்கினாா்.
மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டணம், பா்கூா், போச்சம்பள்ளி, வேப்பனப்பள்ளி, மத்தூா், ராயக்கோட்டை, கிருஷ்ணகிரி வீட்டுவசதி வாரியம் பகுதி -2 உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் திமுகவினா் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளை கொண்டாடினா்.
ஒசூரில்...
ஒசூா் மாநகர திமுக சாா்பில் மாநகர திமுக செயலாளரும், மேயருமான எஸ்.ஏ.சத்யா தலைமையில், வட்டாட்சியா் அலுவலக சாலையில் உள்ள அண்ணாவின் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டது. பின்னா் அங்கு அலங்கரித்து வைக்கப்பட்ட கருணாநிதியின் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினா்.
ஊத்தங்கரையில்...
ஊத்தங்கரை நான்குமுனை சந்திப்பில் உள்ள அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்தும், அருகில் வைக்கப்பட்ட கருணாநிதி படத்துக்கு மலா்தூவியும் மரியாதை செலுத்தினா். இதில் திமுக நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.