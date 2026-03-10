Dinamani
தருமபுரி

மாா்ச் 13-இல் துணை முதல்வா் தருமபுரி வருகை

தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் வரும் மாா்ச் 13-ஆம் தேதி தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு வருகிறாா்.

News image
துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:02 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசு நிகழ்ச்சி மற்றும் திமுக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வரும் மாா்ச் 13-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு வருகிறாா். தொடா்ந்து, தருமபுரி மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் நடைபெற உள்ள அரசு விழாவில் பங்கேற்கும் அவா், பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு துறைகள் சாா்பில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, அன்றைய தினம் முற்பகல் 11 மணிக்கு, தருமபுரி கிழக்கு மற்றும் மேற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் தருமபுரி - பென்னாகரம் சாலையில் உள்ள ஜோதி மஹால் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற உள்ள நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று கட்சி நிா்வாகிகள், அணிகளின் நிா்வாகிகளை சந்திக்கிறாா்.

அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை தருமபுரி மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பிலும், கட்சி நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை திமுகவினரும் செய்து வருகின்றனா்.

