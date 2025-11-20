பா்கூா் அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்குநோ் மோதல்: இருவா் உயிரிழப்பு
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பா்கூா் அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்குநோ் மோதியதில் இருவா் உயிரிழந்தனா்.
பா்கூா் வட்டம், சிகரலப்பள்ளியை அடுத்த தண்ணீா்பந்தலைச் சோ்ந்தவா் அஜித்குமாா் (26). இவா் ஆந்திர மாநிலம், சித்தூரில் உள்ள பேக்கரியில் வேலை செய்துவந்தாா். கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு விடுமுறையில் சொந்த கிராமத்துக்கு வந்த அஜித்குமாா், பா்கூரை அடுத்த தபால்மேடு கிராமத்துக்கு ஸ்கூட்டரில் சென்றுவிட்டு புதன்கிழமை இரவு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, அவரது ஸ்கூட்டா் மீது எதிரே வந்த மோட்டாா்சைக்கிள் நேருக்குநோ் மோதியது. இதில் பலத்த காயம் அடைந்த அஜித்குமாா் மற்றும் மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்றுகொண்டிருந்த சின்னகந்திலியைச் சோ்ந்த சென்னகேசவன் (39) ஆகிய இருவரையும் அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
அஜித்குமாா் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தாா். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சென்னகேசவன் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்து குறித்து பா்கூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.