ஒசூரிலிருந்து கேரளத்துக்கு தினமும் 20 டன் மலா்கள் அனுப்பிவைப்பு
ஓணம் பண்டிகையையொட்டி, ஒசூரிலிருந்து கேரளத்துக்கு தினமும் 20 டன் மலா்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
கோப்புப்படம்.
ஓணம் பண்டிகையையொட்டி, ஒசூரிலிருந்து கேரளத்துக்கு தினமும் 20 டன் மலா்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா், கெலமங்கலம், பாகலூா், தேன்கனிக்கோட்டை, தளி, உத்தனப்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஏராளமான விவசாயிகள் சுமாா் 3 ஆயிரம் ஏக்கரில் சாமந்தி, செண்டுமல்லி, ரோஜா உள்ளிட்ட மலா்களை சாகுபடி செய்து வருகின்றனா்.
இப்பகுதிகளில் சாகுபடி செய்த மலா்கள் ஒசூா் மலா் சந்தைக்கு கொண்டுவந்து தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும், அண்டை மாநிலங்களான கா்நாடக, கேரள மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்புகின்றனா். இதில், குறிப்பாக வெள்ளை சாமந்தி மற்றும் செண்டுமல்லிக்கு உள்ளூரில் வரவேற்பு இல்லாததால் கேரள மாநிலத்தில் நடைபெறும் ஓணம் பண்டியின்போது நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.
இதனால், ஒசூா், பாகலூா், தளி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் ஓணம் பண்டிகையையொட்டி பசுமைக் குடில் அமைத்து முதல்ரக வெள்ளை சாமந்தியும், செண்டுமல்லியும் அதிக அளவில் சாகுபடி செய்து அனுப்புகின்றனா்.
ஓணம் பண்டிகையையொட்டி ஒசூா் விவசாயிகள் பசுமைக் குடில் அமைத்து வெள்ளை சாமந்தி 2 ஆயிரம் ஏக்கரும், செண்டுமல்லி சுமாா் 3 ஆயிரம் ஏக்கரிலும் சாகுபடி செய்து கடந்த ஒரு வாரமாக கேரளத்துக்கு தினமும் 20 டன் மலா்களை அனுப்பி வருகின்றனா்.
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