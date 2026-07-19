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கிருஷ்ணகிரி

நாளைய மின்தடை: பெண்ணேஸ்வரமடம்

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கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெண்ணேஸ்வரமடம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 21) காலை 9 முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என கிருஷ்ணகிரி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் பவுன்ராஜ் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

மின்தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: காவேரிப்பட்டணம், தளிஅள்ளி, பெண்ணேஸ்வரமடம், சவுளூா், சந்தாபுரம், நரிமேடு, எர்ரஅள்ளி, போத்தாபுரம், பையூா், தேவா் முக்குளம், பெரியண்ணன் கொட்டாய், ஒட்டப்பட்டி, தோ்ப்பட்டி, பாலனூா், நெடுங்கல், ஜெகதாப், வீட்டுவசதி வாரியம், பாளையம், மின்மேடு, இந்திரா நகா், குண்டலப்பட்டி, கத்தேரி, கருகன்சாவடி, மேல்மக்கான், தாலாமடுவு, பனகமுட்லு, தளியூா், மோரனஅள்ளி, தொட்டிப்பள்ளம், சாப்பா்த்தி, கொத்தலம், குண்டாங்காடு , போடரஅள்ளி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

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