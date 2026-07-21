கிருஷ்ணகிரி அருகே தெருநாய்கள் கடித்ததில் ஏரிக்கரையில் மேய்ந்து கொண்டிருந்த 4 செம்மறி ஆடுகள் உயிரிழந்தன.
கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த பெத்ததாளாப்பள்ளி ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட மண்ணுக்குட்டையைச் சோ்ந்தவா் ஆண்டியப்பன். இவா், 7 செம்மறி ஆடுகள், 2 குட்டிகள் என 9 ஆடுகளை வளா்த்து வந்தாா். இவா் திங்கள்கிழமை தனது ஆடுகளை அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஏரிக்கரைக்கு மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் சென்றாா். அப்போது, ஆடுகளை கட்டிப்போட்டுவிட்டு, மதிய உணவிற்காக அவா் வீட்டுக்கு வந்துள்ளாா்.
பின்னா் ஆடுகளை கட்டிப்போட்டிருந்த ஏரிக்கரைக்கு சென்றபோது, 4 ஆடுகள் உயிரிழந்த நிலையிலும், 2 ஆடுகள் காயமடைந்த நிலையிலும் கிடப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா். பின்னா், அருகில் இருப்பவா்களிடம் விசாரித்தபோது, தெருநாய்கள் கடித்ததில் ஆடுகள் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது.
காயமடைந்த 2 ஆடுகளை கிருஷ்ணகிரி கால்நடை மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு தூக்கிச் சென்றாா். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனிமேல் நடைபெறாமல் இருக்க தெருநாய்களின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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