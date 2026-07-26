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கிருஷ்ணகிரி

கெலவரப்பள்ளி அணையில் இருந்து முதல்போக பாசனத்திற்கு தண்ணீா் திறப்பு

கெலவரப்பள்ளி அணையில் இருந்து முதல்போக பாசனத்திற்கு தண்ணீா் திறப்பு

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கெலவரப்பள்ளி அணையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் தண்ணீா்.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 3:06 am IST

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கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் வட்டம், கெலவரப்பள்ளி அணையின் வலது மற்றும் இடதுபுற பிரதான கால்வாய் மற்றும் பிரிவு கால்வாய்களில் 8,000 ஏக்கா் நிலங்கள் பயன்பெறும் வகையில் 120 நாள்களுக்கு முதல்போக பாசனத்திற்காக தண்ணீரை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா், எம்எல்ஏக்கள் பி. பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி, பி.எஸ். சீனிவாசன் ஆகியோா் சனிக்கிழமை திறந்துவிட்டனா்.

இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் தெரிவித்ததாவது: கெலவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து வலது மற்றும் இடதுபுற பிரதான கால்வாய்களில் முதல்போக பாசனத்துக்காக விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று 8,000 ஏக்கா் நிலங்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஜூலை 25 முதல் நவம்பா் 21 வரை 120 நாள்களுக்கு தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது.

இதில் இடதுபுற பிரதான கால்வாய் மற்றும் பிரிவு கால்வாய்கள் மூலம் 5,918 ஏக்கா், வலதுபுற பிரதான கால்வாய் மூலம் 2,082 ஏக்கா் என மொத்தம் 8,000 ஏக்கா் புன்செய் நிலங்கள் பயனடைகின்றன.

அணையின் நீா் இருப்பு மற்றும் அணைக்கு நீா்வரத்து ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு 120 நாள்களுக்கு சுழற்சி முறையில் தண்ணீா் வழங்கப்படும். வலதுபுற பிரதான கால்வாயில் விநாடிக்கு 26 கனஅடி மற்றும் இடதுபுற பிரதான கால்வாயில் விநாடிக்கு 62 கனஅடி என மொத்தம் 88 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்படும்.

எனவே, விவசாயிகள் நீா்ப் பங்கீட்டில் நீா்வளத் துறையினருடன் ஒத்துழைத்து, நீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தி, அதிக விளைச்சல் பெறும் நோக்கத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்றாா்.

இதையடுத்து, வேளாண்மைத் துறை சாா்பாக தேசிய உணவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் மூலம் விவசாயிகளுக்கு சிறுதானிய விதைகள், ராகி விதை, இடுபொருள்கள், நுண்ணூட்டச் சத்து உயிரி உரங்களை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், ஒசூா் சாா் ஆட்சியா் ஆக்ரிதி சேத்தி, நீா்வளத் துறை செயற்பொறியாளா் செந்தில்குமாா், உதவிச் செயற்பொறியாளா் மோகன்ராஜ், உதவிப் பொறியாளா்கள் மணிகண்டன், ராதிகா, அஜிஷா, வட்டாட்சியா் ஜெகதீஷ்குமாா், வேளாண்மைத் துறை உதவி இயக்குநா் புவனேஸ்வரி ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.

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