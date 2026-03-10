கிருஷ்ணகிரிக்கு தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் மாா்ச் 13-ஆம் தேதி வருகை தர உள்ளதையொட்டி, நடைபெற்று வரும் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளை தே.மதியழகன் எம்எல்ஏ செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெறும் அரசு விழாவில் பங்கேற்க, தமிழக துணை முதல்வா் மாா்ச் 13-ஆம் தேதி மாலை வர உள்ளாா். கிருஷ்ணகிரியில் நடைபெறும் நிகழ்வில் புதிய திட்டப் பணிகள், நிறைவடைந்த திட்டப் பணிகளை தொடங்கிவைத்து, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறாா். இதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் கிருஷ்ணகிரியை அடுத்துள்ள மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் பணிகளை, திமுக கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் தே.மதியழகன் எம்எல்ஏ (பா்கூா்) செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டாா். அப்போது, மாவட்ட அவைத் தலைவா் நாகராஜ், நகர பொறுப்பாளா் வேலுமணி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
டிரெண்டிங்
தோ்தல் பணிகளை கட்சியினா் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்: துணை முதல்வா்
தூத்துக்குடிக்கு நாளை துணை முதல்வா் வருகை - ரூ.300 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைக்கிறாா்
கிருஷ்ணகிரியில் ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்
தமிழக முதல்வா் நாளை வருகை: திண்டிவனத்தில் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் தீவிரம்
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...