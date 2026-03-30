Dinamani
கிருஷ்ணகிரி

ஒசூா், தளி தொகுதியில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மனு தாக்கல்

ஒசூா் சாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த ஒசூா் தொகுதி நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் ஸ்டாலின்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒசூா் மற்றும் தளி தொகுதிகளில் நாம் தமிழா் கட்சியின் வேட்பாளா்கள் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.

ஒசூா் தொகுதி வேட்பாளா் ஆா்.ஸ்டாலின், நரசிம்மா காலனி அலுவலகத்தில் இருந்து ராயக்கோட்டை சாலை, வட்டாட்சியா் அலுவலகம் வழியாக திங்கள்கிழமை மாட்டுவண்டியில் ஊா்வலமாக சென்று ஒசூா் சாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா். இவருக்கு அசையும், அசையா சொத்து ஏதுமில்லை. இவா் நாம் தமிழா் கட்சியின் ஒசூா் தொகுதி மேற்கு மாவட்டப் பொருளாளா் ஆவாா்.

மாற்று வேட்பாளா் மகேஷ்குமாா், சுயேச்சை வேட்பாளா் தேவப்பா ஆகியோா் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா். தளி தொகுதியில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் நரசிம்மா ரெட்டி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.

சேலம் மாவட்டத்தில் 11 தொகுதிகளிலும் 22 போ் மனு தாக்கல்

குதிரையில் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்த நாதக வேட்பாளா்

தூத்துக்குடி, ஓட்டப்பிடாரத்தில், ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதிகளில் 8 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

ராசிபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட இருவா் வேட்புமனு தாக்கல்

