ஊத்தங்கரை சாா்பதிவாளா் அலுவலகத்தில் இணையச் சேவை பாதிப்பு: பத்திரப்பதிவு முடக்கம்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சாா்பதிவாளா் அலுவலகத்தில் ஆதாா் இணையதளச் சேவை பாதிக்கப்பட்டதால் புதன்கிழமை பத்திரப்பதிவுகள் முடங்கின.
இணையச் சேவை பாதிப்பு
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சாா்பதிவாளா் அலுவலகத்தில் ஆதாா் இணையதளச் சேவை பாதிக்கப்பட்டதால் புதன்கிழமை பத்திரப்பதிவுகள் முடங்கின.
ஊத்தங்கரை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் நிலம், வீடு உள்ளிட்ட சொத்துகளைப் பதிவுசெய்வதற்காக புதன்கிழமை காலை முதலே ஊத்தங்கரை சாா்பதிவாளா் அலுவலகத்திற்கு வந்திருந்தனா். தற்போது பத்திரப்பதிவு நடைமுறைகளுக்கு ஆதாா் சரிபாா்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அலுவலகத்தில் உள்ள ஆதாா் இணையதளச் சேவையில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாகப் பத்திரப்பதிவுப் பணிகள் முடங்கின. பல மணிநேரம் கடந்தும் இணையதளச் சேவை சீராகாததால் பத்திரப்பதிவுக்கு டோக்கன் பெற்றிருந்த நூற்றுக்கணக்கான பொதுமக்கள் அலுவலக வளாகத்திலேயே காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
தொலைதூரக் கிராமங்களில் இருந்து வந்திருந்தவா்கள் உணவு, குடிநீா் இன்றி நீண்டநேரம் காத்திருந்ததால் மனஉளைச்சலுக்கு உள்ளாகினா்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு ஆதாா் சா்வா் தொழில்நுட்ப கோளாறை சீரமைத்து பத்திரப்பதிவு பணிகளைத் தடையின்றி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
படவரி...
ஊத்தங்கரை சாா்பதிவாளா் அலுவலகத்தில் பத்திரப்பதிவுக்காக காத்திருந்த பொதுமக்கள்.
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