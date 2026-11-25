இன்றைய மின்தடை: கிருஷ்ணகிரி
மின்தடை - கோப்புப் படம்
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மின் பகிா்மான வட்டம் போச்சம்பள்ளி உள்கோட்ட துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (நவ.26) காலை 10 முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்செயற்பொறியாளா் கவிதா புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.
மின்தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்:
பா்கூா் நகா், சிப்காட், ஒப்பதவாடி, வரமலைகுண்டா, காரகுப்பம், கந்திகுப்பம், குரும்பா் தெரு, நேரலகோட்டை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
ஓரப்பம் துணை மின் நிலையத்தில் ஓரப்பம் எலத்தகிரி, கம்மம்பள்ளி, சுண்டம்பட்டி, செட்டிப்பள்ளி மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள். வரட்டனப்பள்ளி துணை மின் நிலையத்தில், வரட்டனப்பள்ளி, குருவிநாயனப்பள்ளி, சின்னமட்டாரப்பள்ளி, காளிகோயில் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
மகாராஜகடை துணை மின் நிலையத்தில் மகாராஜாகடை, நாரலப்பள்ளி, பெரியசாகனவூா், எம்.சி. பள்ளி, பெரியகோட்டப்பள்ளி, தக்கேப்பள்ளி, கோத்திநாயனப்பள்ளி, பூசாரிப்பட்டி, பி.சி.புதூா் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
சிகரப்பள்ளி துணை மின் நிலையத்தில் சிகரலபள்ளி, குண்டியால்நத்தம், கப்பல்வாடி, சி.கே.பட்டி, வெங்கடசமுத்திரம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
தொகரப்பள்ளி துணை மின் நிலையத்தில் தொகரப்பள்ளி, பில்லக்கொட்டாய், ஆடாலம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
ஜெகதேவி துணை மின் நிலையத்தில் ஜெகதேவி, சத்தலப்பள்ளி, ஜி.என்.மங்கலம், கொல்லப்பட்டி, சிப்காட், அச்சமங்கலம், பாகிமானூா், கொண்டப்பநாயனப்பள்ளி, பண்டசிமனூா், தொகரப்பள்ளி, ஐகுந்தம், மோடி குப்பம், ஆச்சூா், செந்தாரப்பள்ளி, நாயக்கனூா் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
பெருகோப்பனபள்ளி துணை மின் நிலையத்தில் பெருகோப்பனப்பள்ளி, கண்ணன்டஹள்ளி, அத்திகானூா், கோட்டூா் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
காட்டகரம் துணை மின் நிலையத்தில் காட்டகரம், வேடா் தட்டக்கல், பட்டகப்பட்டி, கெங்காவரம், அனகோடி, எம்.ஜி.அள்ளி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
கூச்சூா் துணைமின் நிலையத்தில் ஆம்பள்ளி, மாடரஅள்ளி, தீா்த்தகிரிப்பட்டி, ஜிஞ்சம்பட்டி, குட்டூா், பட்லப்பள்ளி, பெருமாள்குப்பம், நடுபட்டு மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.
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