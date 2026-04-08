செல்வம் கல்லூரி நிறுவனா் நினைவு கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டி

நாமக்கல் செல்வம் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) சாா்பில் ஏப். 2,3,4 தேதிகளில் கல்லூரி நிறுவனா் நினைவு கோப்பை போட்டி நடைபெற்றது.

வெற்றிபெற்ற அணிக்கு கோப்பையை வழங்கிய செல்வம் கல்லூரி செயலாளா் பா. கவித்ரா நந்தினி.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 9:37 pm

நாமக்கல் செல்வம் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி (தன்னாட்சி) சாா்பில் ஏப். 2,3,4 தேதிகளில் கல்லூரி நிறுவனா் நினைவு கோப்பை போட்டி நடைபெற்றது.

இதில், தமிழகம் முழுவதும் இருந்து 171 க்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பங்கேற்ற அணிகள் பங்கேற்றன. கால்பந்து, கோ-கோ, கபடி, கைப்பந்து மற்றும் கிரிக்கெட் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றன. செல்வம் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி உடற்கல்வி இயக்குநா் திரு அ.சு. ரமேஷ் வரவேற்றாா். நாமக்கல் செல்வம் கல்விக் குழுமத்தின் தலைவா் டாக்டா் செ. பாபு தலைமை வகித்தாா். விளையாட்டு போட்டிகளை செயலாளா் பா. கவித்ரா நந்தினி மற்றும் செயல் இயக்குநா் ம. காா்த்திக் ஆகியோா் தொடங்கிவைத்தனா்.

கல்லூரிகள் மற்றும் பள்ளிகளின் அனைத்து முதல்வா்கள், துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள் மற்றும் பணியாளா்கள் பங்கேற்றனா். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற அணிகளில் முதல் நான்கு இடங்களுக்கு முறையே ரூ. 4,000, ரூ. 3,000, ரூ. 2,000 மற்றும் ரூ.1,000 ரொக்கம், சான்றிதழ், கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன. உடற்கல்வி கல்லூரி முதல்வா் எஸ்.செந்தில்குமாா் நன்றி தெரிவித்தாா்.

திறனறித் தோ்வில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்குப் பாராட்டு

