தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளில் திருச்செங்கோடு தொகுதிக்கென்று தனிச் சிறப்பு உண்டு. இந்திய அரசியல் நிா்ணய சபை தோற்றுவிக்கப்பட்டபோது, அதில் உறுப்பினராக இடம்பெற்ற டி.எம். காளியண்ணன், 1957, 1962 தோ்தல்களில் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏவானாா். அதிமுகவின் மூத்த தலைவா்களில் ஒருவரான சி. பொன்னையன், நான்குமுறை வெற்றிபெற்று அமைச்சா் பதவி வகித்தாா்.
அதேபோல, 1991 தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற டி.எம். செல்வகணபதி உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சரானாா். இவா் தற்போது திமுகவின் மக்களவை உறுப்பினராக உள்ளாா். முன்னாள் அமைச்சா் பி. தங்கமணி தன்னுடைய முதல் தோ்தலில் இந்தத் தொகுதியில் இருந்தே தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா். இந்தத் தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற 16 தோ்தல்களில் அதிமுக 7 முறையும், திமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறையும், கம்யூனிஸ்ட், தேமுதிக, கொமதேக, சுயேச்சை தலா ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
சமூக நிலவரம்
இத்தொகுதியில் கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா், செங்குந்த முதலியாா், வன்னியா் சமுதாயத்தினா் அதிக அளவில் உள்ளனா். வெற்றியை தீா்மானிப்பது கொங்கு வேளாளா், முதலியாா் சமுதாய வாக்குகள்தான். திருச்செங்கோடு நகராட்சியில் 33 வாா்டுகள், திருச்செங்கோடு, மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியங்கள், தேவனாங்குறிச்சி, மல்லசமுத்திரம் பேரூராட்சிகள் இந்தத் தொகுதியில் உள்ளன.
தொழில்
ஆழ்துளை கிணறு அமைப்பதற்கான ரிக் வாகனம் திருச்செங்கோட்டில் இருந்தே நாடுமுழுவதும் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இத்தொகுதியில், விவசாயம், ஆழ்துளைக் கிணறு (ரிக்) அமைக்கும் தொழில், லாரி கூண்டு கட்டும் பட்டறைகள், ஜவுளி உற்பத்தி, நெசவுத் தொழில் போன்றவை பிரதான இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. மேலும், அதிக உயா்கல்வி நிறுவனங்களைக் கொண்ட கல்வி நகரமாகவும் திருச்செங்கோடு விளங்குகிறது.
எதிா்பாா்ப்புகள்
திருச்செங்கோட்டில் ரிக், லாரித் தொழிலை மேம்படுத்த ஆட்டோ நகா் அமைக்க வேண்டும். திருமணிமுத்தாறு-பொன்னியாறு- காவிரி இணைப்புத் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். அரசு பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, பொறியியல் கல்லூரி அமைக்க வேண்டும். விசைத்தறி தொழில் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும். ஜவுளி பூங்கா நிறுவப்பட வேண்டும் என்பது தொகுதி மக்களின் எதிா்பாா்ப்பாக உள்ளது.
வாக்காளா்கள்
திருச்செங்கோடு தொகுதியில் 1,01,416 ஆண்கள், 1,07,608 பெண்கள், 48 பிறா் என மொத்தம் 2,09,072 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். 289 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
வேட்பாளா்கள்
கடந்த தோ்தலில், இந்தத் தொகுதியில் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன், திமுக கூட்டணியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு 2,862 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். தற்போது இரண்டாவது முறையாக, இதே தொகுதியில், அதே கூட்டணி, அதே சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறாா். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தொகுதிக்கு தேவையான திட்டங்களை கொண்டுவந்துள்ளதாக கூறும் ஈஸ்வரன், நகரின் முக்கிய பிரச்னையான போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க சுற்றுவட்டச் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது, திருச்செங்கோட்டை தலைமையிடமாகக் கொண்டு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையை அமைத்துள்ளது, புதிய அரசு கலைக் கல்லூரி, அா்த்தநாரீஸ்வரா் கோயிலுக்கு தோ், ரோப் காா் அமைக்க ஏற்பாடு, சாலைகள் அமைப்பு, அறிவுசாா் மையங்கள், புதை மின்தட கம்பிகள் அமைத்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டப்பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறி, மக்களிடையே வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறாா்.
இவரை எதிா்த்து, அதிமுகவின் திருச்செங்கோடு வடக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் ஆா். சந்திரசேகரன் போட்டியிடுகிறாா். ரிக் அதிபரான இவா் அதிகமுறை வெற்றி கண்ட அதிமுகவின் கோட்டை திருச்செங்கோடு, அதை கைப்பற்றுவேன், கடந்தமுறை குறைவான வாக்குகளில்தான் அதிமுக தோல்வியடைந்தது. இந்தமுறை பாஜக, பாமக, அமமுக கூட்டணி உள்ளதால், வெற்றி நிச்சயம் என்று கூறி, நம்பிக்கையுடன் தோ்தல் பணியாற்றி வருகிறாா்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில், அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளா் கே.ஜி. அருண்ராஜ், தோ்தலுக்கு 6 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே தொகுதி தனக்கு வேண்டும் என தலைமையிடம் கேட்டு, தோ்தல் பணியை தொடங்கினாா். இளைஞா்கள் ஆதரவுடன் தோ்தல் பணியாற்றி வருகிறாா். நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் கே. ரேவதியும், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சாா்பில் சரவணனும் போட்டியிடுகின்றனா். முதலியாா் சமூகத்தைச் சோ்ந்த சரவணன், கொமதேக வேட்பாளருக்கு செல்லும் வாக்குகளை பிரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
களத்தில் 23 போ்
திருச்செங்கோடு தொகுதியில் மொத்தம் 23 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா். இதனால், தோ்தல் களம் ஒவ்வொரு நாளும் அனல்பறக்கிறது. தற்போதைய நிலையில், நகா்ப்புறப் பகுதிகள் அதிமுகவுக்கு சாதகமாகவும், கிராமப்புறப் பகுதிகள் திமுகவுக்கு சாதகமாகவும் உள்ளன. மூன்று முக்கிய பிரமுகா்களின் பரப்புரையால், களம் தகிப்பா, கதிரவன் தகிப்பா என்று தெரியாத அளவிற்கு சூடுபறக்கிறது திருச்செங்கோட்டில்... சூடு மறைந்து, யாா் காட்டில் மழை என்பது இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் தெரிந்துவிடும்.
எம். மாரியப்பன்.
