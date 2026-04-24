ராசிபுரம் அருகே வீட்டில் வைத்திருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கி வெடித்ததில் பெண் காயம்: சிறுவன் கைது

ராசிபுரம் அருகே வீட்டில் இருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கி வெடித்ததில் பெண் காயமடைந்தாா். இந்த சம்பவம் தொடா்பாக அவரது மகனை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 6:34 pm

நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அருகே உள்ள வெண்ணந்தூா் பழந்தின்னிப்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கண்ணன் (52). இவரது மனைவி செல்வி (50). இவா்களுக்கு 17 வயதில் மகன் உள்ளாா். இவா் படிப்பில் இடைநின்ால் சொந்த தோட்டத்தில் வேலை செய்து வந்தாா்.

இந்நிலையில், வீட்டில் வைத்திருந்த நாட்டுத் துப்பாக்கியை மகன் சுத்தம் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது துப்பாக்கி கைத்தவறி வெடித்ததில் அதிலிருந்து வெளியேறிய பால்ரஸ் குண்டுகள் செல்வியின் தோள்பட்டை, கழுத்து பகுதியில் பாய்ந்துள்ளது. இதில் காயமடைந்த செல்வியை உடனடியாக ராசிபுரம் தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசென்று முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனா். பின்னா் அவரை தீவிர சிகிச்சைக்காக நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.

இதுகுறித்து, தகவலறிந்த வெண்ணந்தூா் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா். இதில் நாட்டுத் துப்பாக்கியை வேட்டைக்கு செல்வதற்காக செல்வியின் மகன் அப்பகுதியைச் சோ்ந்த ஒருவரிடம் விலைக்கு வாங்கி வீட்டில் மறைத்து வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து சட்டவிரோதமாக நாட்டுத் துப்பாக்கியை வைத்திருந்ததாக சிறுவனை கைது செய்தனா்.

பின்னா் ராசிபுரம் நீதிமன்றத்தில் அந்த சிறுவனை ஆஜா்படுத்தி, பரமத்திவேலூா் பகுதியில் உள்ள சிறுவா் சீா்திருத்தப்பள்ளிக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

வளா்ப்பு நாய் கடித்து பெண் காயம்: போலீஸாா் விசாரணை

வளா்ப்பு நாய் கடித்து பெண் காயம்: போலீஸாா் விசாரணை

மணியாச்சி அருகே இளைஞா் கொலையில் பெண் உள்பட 3 போ் கைது

மணியாச்சி அருகே இளைஞா் கொலையில் பெண் உள்பட 3 போ் கைது

புதுக்கடை அருகே காா் மோதி பெண் காயம்

புதுக்கடை அருகே காா் மோதி பெண் காயம்

ராசிபுரம் அருகே சாலை விபத்தில் பெண் உயிரிழப்பு

ராசிபுரம் அருகே சாலை விபத்தில் பெண் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வீடியோக்கள்

வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
வீடியோக்கள்

வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

23 ஏப்ரல் 2026