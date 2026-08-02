கொல்லிமலை மலைப்பாதையில் அதிக இரைச்சல் எழுப்பி பிற வாகனங்களுக்கும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் இடையூறு ஏற்படுத்திய இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தடுத்து நிறுத்தி திருப்பி அனுப்பினா்.
தமிழக அரசின் சாா்பில் நாமக்கல் மாவட்டம், கொல்லிமலையில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் வல்வில் ஓரி விழா, இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது. விழாவையொட்டி இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் அரசுப் பேருந்துகள் மூலம் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் கொல்லிமலைக்கு வருகை தருகின்றனா்.
மலா்க் கண்காட்சி, பழங்குடியின மக்களின் கலைநிகழ்ச்சிகளைப் பாா்வையிட்டு, அறப்பளீஸ்வரா் கோயிலில் பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனா். விழா நாள்களில் திருச்சி, புதுக்கோட்டை, கரூா், ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வரும் சில இளைஞா்கள், தங்களது இருசக்கர வாகனங்களில் அதிக இரைச்சல் எழுப்பும் வகையிலான புகைப்போக்கிகளை பொருத்தி இயக்குவது வழக்கமாக உள்ளது.
அதன்படி, இந்த ஆண்டும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறிய ரக இருசக்கர வாகனங்களில் கூம்பு வடிவிலான புகைப்போக்கிகளை பொருத்தியபடி காரவள்ளி அடிவாரத்தை கடந்து கொல்லிமலைக்கு செல்ல முயன்றனா்.
காரவள்ளி வனத் துறை சோதனைச் சாவடியில் மதுபானங்கள் கொண்டு செல்லப்படுகிா என போலீஸாா் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, கடும் இரைச்சலுடன் வந்த இருசக்கர வாகனங்களை தடுத்து நிறுத்தி, வாகன ஓட்டிகளை எச்சரித்து திருப்பி அனுப்பினா்.
இருப்பினும், சிலா் போலீஸாரின் கண்காணிப்பை மீறி மலைப்பாதையில் அதிக இரைச்சலுடன் சென்ாக கூறப்படுகிறது. இதுபோன்ற வாகன ஓட்டிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சுற்றுலாப் பயணிகள் வலியுறுத்தினா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் கூறுகையில், ‘நாமக்கல் மட்டுமின்றி திருச்சி, கரூா், சேலம், ஈரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த இளைஞா்கள், பழைய டிவிஎஸ்-50 உள்ளிட்ட இருசக்கர வாகனங்களை மாற்றியமைத்து, அதிக இரைச்சல் எழுப்பும் புகைப்போக்கிகளுடன் கொல்லிமலையின் 70 கொண்டை ஊசி வளைவுகளில் இயக்க முயன்றனா்.
இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படுவதாக புகாா்கள் வந்தன. அதையடுத்து, கொல்லிமலை அடிவாரத்தில் தீவிர வாகனச் சோதனை நடத்தி, அதிக இரைச்சல் எழுப்பும் வகையில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த இளைஞா்களை மலைப்பாதையில் செல்ல அனுமதிக்காமல் திருப்பி அனுப்பினோம்.
வல்வில் ஓரி விழாவையொட்டி பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் அமைதியையும் உறுதி செய்யும் வகையிலேயே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது’ என்றனா்.
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