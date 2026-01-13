ஐடி நிறுவன ஊழியா் வீட்டில் 25 பவுன் நகை, ரூ. 60 ஆயிரம் ரொக்கம் திருட்டு
நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோடு அருகே தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவன ஊழியரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 25 பவுன் நகை, ரூ. 60 ஆயிரம் ரொக்கத்தை திருடிச் சென்றவா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
திருச்செங்கோடு அருகே உள்ள தோக்கவாடி கேஎஸ்ஆா் கல்வி நகரைச் சோ்ந்த துரைசாமியின் வீட்டில் வாடகைக்கு குடியிருந்து வருபவா் மயில்சாமி (35). இவா் பெங்களூரில் உள்ள தனியாா் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வேலைசெய்து வருகிறாா்.
இவா் தனது மனைவி ரம்யாவுடன் (29) உஞ்சனையில் உள்ள உறவினா் வீட்டிற்கு சனிக்கிழமை சென்றாா். அப்போது, இவரது வீட்டின் பின்பக்க கதவை கடப்பாரையால் உடைத்து வீட்டிற்குள் புகுந்த மா்ம நபா்கள் பீரோவில் வைத்திருந்த 25 பவுன் நகை, ரூ. 60 ஆயிரம் ரொக்கம், குழந்தைகள் சோ்த்து வைத்திருந்த உண்டியல் பணம் மற்றும் வெள்ளி பொருள்கள், குத்துவிளக்குகளை திருடிச் சென்றுள்ளனா்.
இந்த நிலையில், உறவினா் வீட்டிலிருந்து திங்கள்கிழமை மாலை வந்த மயில்சாமி, ரம்யா வீட்டின் முன்பக்க கதவை திறந்து உள்ளே சென்றனா். அப்போது, வீட்டின் பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டு பீரோவில் வைத்திருந்த நகை, பணம் மற்றும் பொருள்கள் திருட்டுப்போயிருப்பதை கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா்.
இதுகுறித்து மயில்சாமி அளித்த தகவலின்பேரில் திருச்செங்கோடு ஊரக காவல் நிலைய ஆய்வாளா் நாகலட்சுமி தலைமையிலான போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். விரல்ரேகை நிபுணா்கள் தடயங்களை சேகரித்தனா். மேலும், அப்பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களின் விடியோ பதிவுகளைக் கைப்பற்றி போலீஸாா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.