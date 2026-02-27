Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
கன்னியாகுமரி

கொட்டாரத்தில் நகை, பணம் திருட்டு

கன்னியாகுமரி அருகே கொட்டாரம் பகுதியில் ஐடி நிறுவன ஊழியா் வீட்டில் நகை, பணம் திருடப்பட்டுல்ளது.

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:27 pm

Syndication

கன்னியாகுமரி அருகே கொட்டாரம் பகுதியில் ஐடி நிறுவன ஊழியா் வீட்டில் நகை, பணம் திருடப்பட்டுல்ளது.

கன்னியாகுமரி அருகேயுள்ள கொட்டாரம் திருவள்ளுவா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பினேஸ் செல்வநேசன் (39). பெங்களூரில் உள்ள ஐ.டி. நிறுவனத்தில் வேலை பாா்த்து வரும் இவா், மாதத்துக்கு ஒருமுறை வீட்டுக்கு வந்து செல்வது வழக்கம். இந்நிலையில் இவா் வியாழக்கிழமை தனது வீட்டுக்கு வந்தாராம். அப்போது, வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் இருந்த ஒன்றரை பவுன் நகை, ரூ. 42 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை திருடு போயிருப்பது தெரிய வந்ததாம். இது குறித்த புகாரின் பேரில் கன்னியாகுமரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

மாா்த்தாண்டம் அருகே வீடு புகுந்து பணம், நகை திருட்டு

மாா்த்தாண்டம் அருகே வீடு புகுந்து பணம், நகை திருட்டு

கன்னியாகுமரி, ராஜாக்கமங்கலத்தில் இன்று மின் நிறுத்தம்

கன்னியாகுமரி, ராஜாக்கமங்கலத்தில் இன்று மின் நிறுத்தம்

நகை திருட்டு வழக்கில் இருவா் கைது: 15 பவுன் பறிமுதல்

நகை திருட்டு வழக்கில் இருவா் கைது: 15 பவுன் பறிமுதல்

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகை, பணம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகை, பணம் திருட்டு

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு