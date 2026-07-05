Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 7-வது முறையாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் சாம்பியன்!சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி: ஒடிசாவில் 20 லட்சம் பேர் நீக்கம்!கர்நாடகம்: மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் 90 கி.மீ. அரசுப் பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர்! ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கே.பி. முனுசாமி ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: கே.பி. முனுசாமி கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு சோபா வந்தவுடன் திமுகவை விட்டு சிலர் சென்று விட்டனர்: உதயநிதி வீரவநல்லூா் அருகே தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: மேலும் 4 பேர் கைது கூடங்குளம் அணு உலையில் பழுது: மின் உற்பத்தி நிறுத்தம்
/
நாமக்கல்

புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கிவைத்த 5 போ் கைது

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்செங்கோடு அருகே புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கிவைத்திருந்த 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவா்களிடம் இருந்து 2 டன் புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

திருச்செங்கோட்டை அடுத்த தோ.கவுண்டம்பாளையம் பீடிகாட்டை சோ்ந்தவா் தங்கவேல். இவருக்கு சொந்தமான குடோனில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் இருப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து சனிக்கிழமை இரவு குடோனில் சோதனை நடத்திய போலீஸாா் சுமாா் 2 டன் புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக தங்கவேல், அவரது குடும்பத்தினரிடம் விசாரணை நடத்தினா். இதில் குடோனை வாடைக்கு எடுத்திருந்தவா்கள் புகையிலைப் பொருள்களை பதுக்கிவைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

இதுதொடா்பாக அக்கமாப்பேட்டையை சோ்ந்த ரமேஷ் (30), பிரசாந்த் (31), தோ.கவுண்டம்பம்பாளையத்தை சோ்ந்த பிரவின் (20), சம்பத்குமாா் (30) பட்லூரை சோ்ந்த தியானேஸ்வரன் (23) ஆகியோரைக் கைது செய்தனா். மேலும், தலைமறைவான மூவரை தேடிவருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா பதுக்கிவைத்திருந்த பெண் உள்பட 5 போ் கைது

கஞ்சா பதுக்கிவைத்திருந்த பெண் உள்பட 5 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 3 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை: 3 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை செய்த 3 போ் கைது

கஞ்சா விற்பனை செய்த 3 போ் கைது

தூத்துக்குடியில் வடமாநில தொழிலாளி கொலை: 4 போ் கைது

தூத்துக்குடியில் வடமாநில தொழிலாளி கொலை: 4 போ் கைது

விடியோக்கள்

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

குதிரை பேரத்தை உருவாக்கியதே திமுகதான்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் | TVK

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!