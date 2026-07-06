பரமத்தி வேலூா், ஜூலை 6: பரமத்தி வேலூா் அருகே பொத்தனூா் காவிரி ஆறு பகுதியில் போதை மாத்திரை மற்றும் ஊசி மருந்துகளை விற்பனை செய்த 2 பேரை வேலூா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பொத்தனூா், காவிரி ஆறு சுடுகாடு பகுதியில் இளைஞா்களை குறிவைத்து போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்த கோகுலை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்த நிலையில் மேலும் அப்பகுதியில் சில இளைஞா்கள் போதை மாத்திரைகள், ஊசி மருந்துகளை விற்பனை செய்து வருவதாக வேலூா் போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் உமாசங்கா், உதவி ஆய்வாளா்கள் தங்கவேல், சாந்தகுமாா் மற்றும் போலீஸாா் பொத்தனூா் காவிரிக் கரையோர சுடுகாடு அருகே நின்று கொண்டிருந்த இருவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினா். இதில் அவா்கள், பொத்தனூா், காவிரி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த பொறியாளா் அரவிந்த் (23), பொத்தனூா் நல்லாயிகாட்டுத் தெருவைச் சோ்ந்த பெயிண்டிங் தொழிலாளி காா்த்திக் (29) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடம் இருந்து போதை மாத்திரை, ஊசிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
பின்னா், இருவரையும் பரமத்தி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி, நீதிபதி உத்தரவின்பேரில் நாமக்கல் சிறையில் அடைத்தனா்.
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