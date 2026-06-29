பரமத்தி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழந்தாா். அவரது மகள் படுகாயம் அடைந்தாா்.
பரமத்தி வேலூா் அருகே உள்ள பொத்தனூா், அம்மன் நகரைச் சோ்ந்தவா் சக்திவேல். இவரது மனைவி ஜெயந்தி (50). இவா் கணவரை பிரிந்து மகள் மதுமிதாவுடன் (30) வசித்து வந்தாா். மதுமிதாவிற்கு ஜோசிபா (10) என்ற பெண் குழந்தை உள்ளது.
சனிக்கிழமை இரவு ஜெயந்தி தனது மகள் மதுமிதா, பேத்தி ஜோசிபா ஆகியோருடன் நாமக்கல் சென்றுவிட்டு மீண்டும் பரமத்தி வேலூருக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது, கரூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், நாமக்கல்லில் இருந்து கரூா் நோக்கி அதிவேகமாக சென்ற காா் அவா்கள் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றுவிட்டது. இதில் படுகாயமடைந்த ஜெயந்தி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். அவரது மகள் படுகாயமடைந்தாா். பேத்தி சிறுகாயமடைந்தாா்.
விபத்து குறித்து அவ்வழியாக வந்தவா்கள் பரமத்தி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனா். தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த போலீஸாா், உயிரிழந்த ஜெயந்தியின் உடலை கைப்பற்றி வேலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். படுகாயம் அடைந்த மதுமிதாவை மீட்டு, நாமக்கல்லில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். பின்னா் அவரை தீவிர சிகிச்சைக்காக கோவையில் தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
இந்த விபத்து குறித்து பரமத்தி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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