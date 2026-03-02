நாமக்கல்: நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் 55 பேருக்கு ரூ. 6.12 லட்சத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா்க்கும் கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். இக்கூட்டத்தில், முதியோா், விதவை மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை, இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, வங்கிக் கடனுதவி, குடிசை மாற்று வாரிய வீடு, குடிநீா் மற்றும் சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்தும் மொத்தம் 445 மனுக்கள் வரப்பெற்றன.
இந்த மனுக்களை பெற்றுக்கொண்ட ஆட்சியா், பரிசீலினை செய்து, உரிய அலுவலா்களிடம் வழங்கி, நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.
தொடா்ந்து, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை சாா்பில், 14 பேருக்கு, விளையாட்டு உபகரணங்கள், சக்கர நாற்காலி, சுயதொழில் உபகரணம், தொழிலாளா் நலத் துறை சாா்பில், ஒருவருக்கு ஓய்வூதிய ஆணை, பழங்குடியினா் நலத் துறை சாா்பில் 3 பேருக்கு, இயற்கை மரணம் மற்றும் ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகை, 16 பேருக்கு புதிய குடும்ப அட்டை என 55 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 6 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 784 மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இதில் டி.ஆா்.ஓ. மா.சரவணன், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் வடிவேல், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் சுரேஷ்குமாா், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளா் க.பா.அருளரசு உள்ளிட்ட அரசுத் துறை அலுவலா்கள் பலா் பங்கேற்றனா்.
