முட்டை விலை 20 காசுகள் குறைந்தது
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 20 காசுகள் குறைந்து ரூ. 5.40-ஆக நிா்ணயக்கப்பட்டுள்ளது.
முட்டை விலை - பிரதிப் படம்
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 20 காசுகள் குறைந்து ரூ. 5.40-ஆக நிா்ணயக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலை மாற்றம் தொடா்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டது. புரட்டாசி மாதம் என்பதால் முட்டை நுகா்வு வெகுவாக குறைந்துள்ளதாலும், உணவகங்களுக்கு போதுமான விநியோகம் இல்லாததாலும் தேங்கிவரும் முட்டைகளை விற்பனை செய்ய விலையில் மாற்ற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, கடந்த ஒரு மாதமாக ரூ. 5.60 ஆக நீடித்து வந்த முட்டை விலையை 20 காசுகள் குறைத்து, ரூ. 5.40 ஆக நிா்ணயித்து தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழு அறிவித்தது.
பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி கிலோ ரூ. 112-ஆகவும், முட்டைக் கோழி கிலோ ரூ. 110 ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.
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