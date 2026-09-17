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முட்டை விலை ரூ.5.60-ஆக நீடிப்பு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 5.60-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

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நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 5.60-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கோழிப் பண்ணையாளா்களிடம் முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது தொடா்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டது. இதர மண்டலங்களில் முட்டை விலையில் மாற்றம் ஏதும் செய்யப்படாததால், தற்போதைக்கு இங்கும் விலையில் மாற்றம் வேண்டாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை மாற்றமின்றி ரூ.5.60-ஆக தொடரும் என தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 2 உயா்ந்து ரூ. 110-ஆகவும், முட்டைக் கோழி ரூ.120-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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