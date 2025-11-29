வைகுண்ட ஏகாதசி: சேலம் கோட்டை பெருமாள் கோயிலில் டிச.4 இல் முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா!
வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சேலம் கோட்டை பெருமாள் கோயிலில் டிசம்பா் 4 ஆம் தேதி முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா நடைபெறுகிறது.
சேலம் பழைய பேருந்து நிலையத்தையொட்டி உள்ள கோட்டை அழகிரிநாத சுவாமி கோயிலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவையொட்டி 20 நாள்களுக்கு மேல் ராப்பத்து, பகல் பத்து நிகழ்ச்சி கொண்டாடப்படும். இவ்விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சொா்க்க வாசல் திறப்பு உற்சவம் டிச.30 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இதை முன்னிட்டு அனைத்து பெருமாள் கோயில்களிலும் முன்னேற்பாடு பணிகள் மும்முரமாக நடைபெறுகின்றன.
கோட்டை அழகிரிநாத சுவாமி கோயிலில் டிசம்பா் 30 ஆம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதசி சொா்க்கவாசல் திறப்பு உற்சவத்தை முன்னிட்டு முகூா்த்தக்கால் நடும் விழா டிசம்பா் 4 ஆம் தேதி காலை 8 மணிக்கு மேல் 9 மணிக்குள் நடைபெறுகிறது.
அன்று இரவு 7 மணிக்கு தீபம் ஏற்றுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் அதிகாரிகள் செய்து வருகின்றனா்.