நாளை மின்தடை: சேலம்

கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டத்தையொட்டி சேலம் டவுன், கடை வீதி பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படுவதாக சேலம் நகர மின்வாரிய கோட்ட செயற்பொறியாளா் சுமதி தெரிவித்துள்ளாா்.
மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்:
கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் ராஜகோபுரம் பகுதியில் தொடங்கி முதல் அக்ரஹாரம், தோ்வீதி, ஆனந்தா இறக்கம், லட்சுமி நரசிம்மா் கோயில், 2 ஆவது அக்ரஹாரம், பட்டைகோயில், சின்னக்கடைவீதி, பெரியகடை வீதி, கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோயில், நகைக்கடை வீதி, டவுன் காவல் நிலையம் ரோடு.
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