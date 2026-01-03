கல்லூரி மாணவியை தாக்கிய தொழிலாளி கைது
வீரகனூரில் கல்லூரி மாணவியை தாக்கிய தொழிலாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கெங்கவல்லி அருகே உள்ள வீரகனூா் ராமநாதபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் குமாா். லாரி ஓட்டுநா். இவரது மனைவி பொன்னரசி. மகள் ரம்யா (19). இவா் பெங்களூரிலுள்ள தனியாா் கல்லூரியில் பி.டெக் படித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில் குமாா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த தொழிலாளி சரவணனிடம் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு ரூ. 2.5 லட்சம் கடன் பெற்றுள்ளாா். அந்த பணத்தை திருப்பிச் செலுத்தவில்லையாம்.
இந்நிலையில் கடன் தொகையை கேட்பதற்காக குமாரைத் தேடி அவரது வீட்டிற்கு கடந்த 27-ஆம் தேதி சரவணன் சென்றுள்ளாா். அப்போது குமாா் வீட்டில் இல்லாததால், அவரது மனைவி, மகளிடம் பணத்தை திரும்பித் தருமாறு கேட்டுள்ளாா். அப்போது, ரம்யாவிற்கும், சரவணனுக்கும் வாய்த்தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது . இதில் ஆத்திரமடைந்த சரவணன், ரம்யாவை தாக்கியுள்ளாா். காயமடைந்த ரம்யா, ஆத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறாா்.
இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில், சரவணன் (36), அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த ஜெகதீஷ் (33) ஆகியோா் மீது வீரகனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தேடிவந்தனா். இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு சரவணனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.