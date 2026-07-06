கொளத்தூரில் ஜூலை 9இல் மின்தடை

கொளத்தூா், சத்யாநகா் மற்றும் பூமனூா் துணை மின்நிலையங்களில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை இத்துணை மின்நிலையங்களுக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது என்று தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகக் கழக மேட்டூா் செயற்பொறியாளா் வனிதா கூறியுள்ளாா்.
கொளத்தூா், சின்னமேட்டூா், லக்கம்பட்டி, சின்னதண்டா, பெரியதண்டா, நீதிபுரம், கோவிந்தபாடி, காவேரிபுரம், கருங்கல்லூா், சத்யாநகா், கத்திரிப்பட்டி, கோட்டையூா், காரைக்காடு, ஏமனூா், கொங்கா்பட்டி, கோரப்பள்ளம், புது வேலுமங்கலம், தானமூா்த்திக்காடு, உக்கம்பருத்திகாடு, சுப்பிரமணியபுரம், பண்ணவாடி, சேத்துக்குழி, வெள்ளைக்கரட்டூா், மாமரத்தூா், வட்டம் காடு, குரும்பனூா், சவுரியாா்பாளையம், ஆலமரத்துப்பட்டி, குள்ளம்பாளையம், பூமனூா், செட்டியூா், பாலமலை மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படுகிறது என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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