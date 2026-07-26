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சேலம்

கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா: சேலம் மாவட்டத்துக்கு ஆக.5 இல் உள்ளூா் விடுமுறை

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சேலம், கோட்டை மாரியம்மன் கோயிலில் விழா - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 12:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஆக. 5 ஆம் தேதி சேலம் மாவட்டத்துக்கு உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது:

சேலம் மாநகா் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு ஆக. 5 ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது.

இந்த உள்ளூா் விடுமுறை தினத்தில் அரசுப் பாதுகாப்புக்கான அவசர அலுவல்களை கவனிக்கும் பொருட்டு மாவட்ட கருவூலம் மற்றும் சாா்நிலைக் கருவூலங்கள் குறிப்பிட்ட பணியாளா்களோடு செயல்படும். இந்த உள்ளூா் விடுமுறைக்குப் பதிலாக, ஆக. 8 ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) பணி நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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