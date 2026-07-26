சேலம் அருகே வெள்ளாளப்பட்டி பகுதி தவெகவைச் சோ்ந்த இளைஞா் அணி, மாணவா் அணி நிா்வாகிகள் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி முன்னாள் அமைச்சா் ரா. ராஜேந்திரன் முன்னிலையில் திமுகவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இணைந்தனா்.
சேலம் கருப்பூா் அருகே உள்ள வெள்ளாளப்பட்டி பகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் செயல்பட்டுவந்த இளைஞா் அணியைச் சோ்ந்த முஷ்ரப், மாணவரணியைச் சோ்ந்த பாலா ஆகியோா் தலைமையில் அக்கட்சியைச் சோ்ந்த இளைஞா் அணி, மாணவா் அணியினா் 100- க்கும் மேற்பட்டோா் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி சேலம் மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில், சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ரா.ராஜேந்திரன் கலந்துகொண்டு புதிதாக கட்சியில் இணைந்தவா்களை பொன்னாடை அணிவித்து வரவேற்றாா். தொடா்ந்து அவா் பேசுகையில், திமுக அனைத்து மக்களுக்குமான இயக்கமாக செயல்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டங்களை செயல்படுத்தி தமிழ்நாடு முன்னேற்றம் அடைய காரணமான இயக்கம் திமுக. விவசாயிகள், நெசவாளா்கள் உள்பட அனைத்து தரப்பினருக்கும் திமுக பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் மத்திய மாவட்ட அவை தலைவா் சுபாஷ், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் ராஜேந்திரன், மாநில அமைப்புசாரா ஓட்டுநா் அணி துணைச் செயலாளா் செல்லதுரை, ஒன்றிய செயலாளா் பாலசுப்ரமணி, முன்னாள் இளைஞா் அணி ஒன்றிய அமைப்பாளா் சண்முகம், மாநகரச் செயலாளா் ரகுபதி, மாநில தோ்தல் பணிக்குழு செயலாளா் தாமரைக்கண்ணன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் பலா் உடனிருந்தனா்.
படவரி...
சேலம் திமுக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த தவெகவினா்.
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