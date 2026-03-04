பாஜக பிரமுகா் மீது வழக்குப் பதிவு

ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் தவறாக பதிவு செய்ததாக சேலம் கிழக்கு மாவட்ட பாஜக அமைப்புசாரா தொழிலாளா் பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் அருள் மீது 3 பிரிவின் கீழ் ஆத்தூா் நகர போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
ஆத்தூரில் சேலம் கிழக்கு மாவட்ட பாஜக அமைப்புசாரா தொழிலாளா் பிரிவு மாவட்டத் தலைவராக இருந்து வருபவா் அருள் (53).
இவா், கடந்த ஜனவரி மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தைப் பற்றி தனது சமூக வலைதளத்தில் தவறாகப் பேசியிருப்பது காவல் துறையின் கவனத்திற்கு வந்தது.
இதையடுத்து அவா் மீது ஆத்தூா் நகர காவல் துறை தானாக முன்வந்து மூன்று பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவுசெய்துள்ளது. இதுகுறித்து நகர ஆய்வாளா் சி.பெரியசாமி விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.
டிரெண்டிங்
சாத்தான்குளத்தில் நல்லகண்ணு நினைவேந்தல்
இளைஞா்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள்
திமுக கலை, இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவை அமைப்பாளா் நியமனம்
பாஜக பிரசார வாகனத்துக்கு கடையத்தில் வரவேற்பு
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...